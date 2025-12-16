Nagy Ervin visszasírja a Gyurcsány-korszakot, Bod Péter Ákos disznókat emleget

Sűrű napokat él át a Tisza Párt, miután vezető arcaik sorra tesznek botrányos kijelentéseket. Nagy Ervin például nosztalgikus hangulatba került, és bár a párt állítólag nem baloldali, a színész szerint 2010 előtt minden jobb volt, és reményei szerint 2026 után újra ez a világ jön el. Még nagyobb felháborodást keltett Bod Péter Ákos, aki a Magyar Péter körül serénykedő szakértőként a fidesz-szavazókat vágásra szánt disznókhoz hasonlított. Ha ez nem lenne elég, a pártnál teljes a káosz a kiberbiztonság terén is: a hatóság vizsgálja potom 200.000 felhasználónyi adat kiszivárgását, ám az önkritika helyett inkább megsértődtek a Tiszánál. A reakciók alapján áldozatnak tekintik magukat, miközben gondatlan gazdaként bántak a rájuk bízott információkkal.