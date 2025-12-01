Nyilvánosságra került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete

Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, most a teljes iratcsomót közzé tették. Ebből kiderül, hogy például a progresszív SZJA-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené.

A Tisza körvonalazódó adófilozófiája alapján a vagyonra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre is kivetne új terheket, miközben privatizálnák a TB-rendszert valamint új nyugdíj- és egészségügyi járulékrendszert hoznának létre.