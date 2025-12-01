Az ukrán sajtó szerint Rusztem Umerov is részt vett a korrupt védelmi beszerzésekben

A delegáció korábbi vezetője, az elnök kabinetfőnöke pénteken volt kénytelen lemondani háborús maffiakapcsolatai miatt. Az ellenzéki sajtó szerint Umerov kinevezése azt jelzi, hogy Volodimir Zelenszkijnek nem a szakértelem, csak a lojalitás a fontos.
A korrupciós botrányba belebukott Andrij Jermak után ez a férfi lett az ukrán delegáció vezetője a béketárgyalásokon, holott a múlt héten már őt is kihallgatták a korrupcióellenes ügyészek. Rusztem Umerov a hétvégi floridai tárgyalásokon már az új pozíciójában tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel.