Az ukrán sajtó szerint Rusztem Umerov is részt vett a korrupt védelmi beszerzésekben

A korrupciós botrányba belebukott Andrij Jermak után ez a férfi lett az ukrán delegáció vezetője a béketárgyalásokon, holott a múlt héten már őt is kihallgatták a korrupcióellenes ügyészek. Rusztem Umerov a hétvégi floridai tárgyalásokon már az új pozíciójában tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel.