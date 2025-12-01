A megromlott közbiztonság miatt nem lesz szilveszteri mulatság a Dóm téren

Olaszországban az illegális migráció miatt növekszik a bűnözés, a leginkább sújtott régió Milánó és Lombardia. A migránsok itt minden hétvégén tüntetnek és garázdálkodnak, ezért az olaszok, ha tehetik inkább otthon maradnak.

Milánó lett Olaszország egyik legveszélyesebb városa

Óriási felháborodást váltott ki, hogy Milánó polgármestere Giuseppe Sala a napokban bejelentette, idén a város nem rendez újévi koncertet. Azzal magyarázta, hogy a februári téli olimpiára való készülődések miatt nem lesz idén a Dóm téren közös ünnepség. A jobboldali politikusok és a helyiek azonban úgy vélik, hogy a megromlott közbiztonság miatt kénytelen a városvezetés minden olyan programot törölni, mely lehetőséget adhat a fiatal bűnözők potyázásának, a csoportos erőszaknak, vagy a fosztogatásnak.

Rettegés a városban

Az év eleje óta 830 rablást jelentettek a rendőrségen, és a bűnügyi statisztikák szerint ezek 80 százalékát külföldiek követték el. Hétvégente az ún. baby gangek, a fiatal- és kiskorú migránsbandák tartják rettegésben a szórakozóhelyek közönségét, és bántalmazzák a nőket. Nemrég egy bár előtt, az utcán erőszakoltak meg egy 22 éves lányt.

