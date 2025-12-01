Szijjártó Péter: A magyar külpolitika szuverén

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter: ,,Nem engedhetjük meg magunknak, hogy feladjuk a diplomáciai csatornákat, nem engedhetjük meg magunknak, hogy feladjuk a kapcsolattartást egy olyan országgal, amelyből az energiaellátásunk egy jelentős része származik és egy olyan országgal, amely ha akarjuk, ha nem, nemcsak az európai, hanem a globális biztonsági rendszernek is egy meghatározó szereplője lesz a jövőben is.”

Szijjártó Péter Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozóját is felidézte. Elmondta: a két vezető olyan fontos kérdésekről állapodott meg, amelyek Magyarország energiabiztonságát és gazdasági fejlődését garantálják.