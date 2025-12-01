Meghalt több illegális migráns egy a Kanári-szigetekre tartó hajón

Több mint száz illegális bevándorló ült azon a kis hajón, amit tegnap húzott partra a tengeri mentőszolgálat a Kanári-szigeteken. Mire rájuk találtak, négyen már nem voltak életben, de a túlélők közül is sokan a végkimerülés határán voltak, azonnal kórházba kellett őket vinni, és ennek - mint utólag kiderült- az volt az oka, hogy miután elvesztették az irányítást a hajó felett, elfogyott a náluk lévő víz és étel is, és így hánykolódtak a nyílt óceánon napokon keresztül.

A bajba jutott hajó mentése előtt és után pár órával egyébként tömegesen kötöttek ki más hajók a szigeteken: kevesebb mint tíz óra leforgása alatt több mint 400 bevándorló érkezett, többségük szubszaharai állampolgár és férfi, de volt néhány nő és gyerek is közöttük.