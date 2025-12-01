NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Takács Péter: A Tisza Párt szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik

A Tisza Párt arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást, még a gyerekektől is - erről az egészségügyi államtitkár beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában.

Takács Péter azt mondta: ezt azért tenné a Tisza, mert Brüsszelből ez a megrendelés, mivel pénzt akarnak küldeni Ukrajnába,  míg a külföldi tulajdonú magán egészségbiztosítók pedig hatalmas profitot akarnak a magyar betegeken keresni. Az egészségügyi államtitkár hozzátette: Az ilyen intézkedésekkel a Tisza Párt szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik. 

 

