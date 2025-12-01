Takács Péter: A Tisza Párt szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik

Takács Péter azt mondta: ezt azért tenné a Tisza, mert Brüsszelből ez a megrendelés, mivel pénzt akarnak küldeni Ukrajnába, míg a külföldi tulajdonú magán egészségbiztosítók pedig hatalmas profitot akarnak a magyar betegeken keresni. Az egészségügyi államtitkár hozzátette: Az ilyen intézkedésekkel a Tisza Párt szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik.