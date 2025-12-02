Orbán Viktor a Tisza-csomagról: az egyetlen jó benne, hogy még nem létezik

A baloldali „szakértelem” ismét megmutatta a foga fehérjét, hiszen Orbán Viktor találóan jegyezte meg: a hatszáz oldalas tervezet egyetlen erénye, hogy egyelőre csak papíron létezik. A Tisza megszorítócsomagról szóló hírek azonban nem hagynak kétséget afelől, hogy a Tisza Párt gazdasági programja valójában egy brutális pénzszivattyú, amit Menczer Tamás tételesen le is leplezett: a tervezett adóemelések, a nyugdíjadó és a vállalkozások sarcolása milliárdokat venne ki az emberek zsebéből. Lázár János figyelmeztetése pedig húsbavágó: ez a csomag lerombolná a munkaalapú társadalmat.