Hatalmas tömeg gyűlt össze a háborúellenes gyűlés legújabb állomásán, amelyet a Digitális Polgári Körök szervezésében tartottak meg a napfény városában. A zsúfolásig megtelt Szeged sportcsarnokában a felszólalók egyetértettek abban, hogy a béke, közösség és igazság iránti vágy kovácsolja össze a nemzeti oldalt a brüsszeli nyomással szemben. A színpadra lépő Orbán Viktor miniszterelnök drámai hangvételű beszédében figyelmeztetett, hogy 2026 az utolsó választás az európai konfliktus kiszélesedése előtt, ezért a tét nem kevesebb, mint a fizikai biztonságunk megőrzése. A kormányfő szerint a Tisza Párt nem más, mint az unió háborús tervek magyarországi képviselője, miközben a patrióták a józan ész talaján állnak. Szánthó Miklós és Kocsis Máté is megerősítette, hogy a magyarok nem kérnek a háborús sarcokból, Hankó Balázs pedig kiemelte, hogy az erőforrásokat inkább a családok támogatására fordítják, így az üzenet egyértelmű: Magyarországot minden áron ki kell vonni a sodródó Európa veszedelmes katonai kalandjaiból.

