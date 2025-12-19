Rémálom az Elm utcában helyett: Bokros Lajos miniszter lenne a Tisza-kormányban

Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát, és nem a jó értelemben, ugyanis Bokros Lajos újra a politika színpadára lépne a Célpont információi szerint. A hírek alapján a hírhedt közgazdász miniszter lenne egy új Tisza-kormányban, ami sokakban ébreszthet kifejezetten rossz emlékeket. A Tisza Párt láthatóan nem bízza a véletlenre a gazdaság tönkretételét, hiszen a régi, "jól bevált" recepthez nyúlnak vissza. A baloldali veterán természetesen nem érkezne üres kézzel a hatalomba, sőt, a hírek szerint a csomagját is hozná, amitől joggal futkos a hideg a magyar emberek hátán. A megszorítás politikája tehát újra fenyeget, mintha a 90-es évek nyomorúsága nem lett volna elég tanulságos lecke mindenkinek.