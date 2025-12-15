Több baloldali szereplő is felsorakozott a Tisza Párt mögé

Újabb egykori baloldali politikus állt be Magyar Péter mögé. A Magyar Szocialista Párt egykori elnöke és frakcióvezetője Lendvai Ildikó egy podcastban beszélt arról , hogy nincs meggyőződve arról, hogy a Tisza Párt elnöke alkalmas az ország vezetésére, de őt fogja támogatni 2026 tavaszán. De Lendvai Ildikó előtt több más, a 2010 előtti baloldalhoz köthető szereplő állt be támogatóként a Tisza Párt mellé. Az egyikük Lengyel László, aki nemrég beismerte: ők konkrétan már kormányprogramot írnak.