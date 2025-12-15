NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Véres terrortámadás: tucatnál is több halott egy ausztrál tengerparton

Az ausztráliai zsidó közösséget egyre súlyosabb atrocitások érték az elmúlt két évben.

Magyar áldozata is van annak a terrortámadásnak, melynek következtében 16 ember meghalt, negyvenketten pedig megsebesültek az ausztráliai Sydney városában. A támadást a híres tengerparton, a Bondi Beachen hajtották végre ismeretlen fegyveresek helyi idő szerint vasárnap kora este. A merénylet célpontja a hanukát ünneplő zsidó közösség volt. A hatóságok antiszemita terrortámadásnak minősítették a történteket. 

Szalai Kálmán ezekre a kérdésekre válaszolt:

  • Ön szerint mi magyarázza, hogy Ausztráliában, a 2023. október 7-i brutális Hamasz-támadássorozat után ugrásszerűen megnőtt az antiszemita támadások száma?
  • Mi állhat annak a hátterében, hogy Európában is fokozott készültséget kellett hirdetni az adventi időszakra, és hogy pl. az olasz szélsőbaloldali szervezetek elvileg békés tüntetésein is Hamasz-zászlókat és őrjöngő muszlim tüntetőket lehetett látni?  

 

 

