Véres terrortámadás: tucatnál is több halott egy ausztrál tengerparton

Magyar áldozata is van annak a terrortámadásnak, melynek következtében 16 ember meghalt, negyvenketten pedig megsebesültek az ausztráliai Sydney városában. A támadást a híres tengerparton, a Bondi Beachen hajtották végre ismeretlen fegyveresek helyi idő szerint vasárnap kora este. A merénylet célpontja a hanukát ünneplő zsidó közösség volt. A hatóságok antiszemita terrortámadásnak minősítették a történteket.

Szalai Kálmán ezekre a kérdésekre válaszolt: