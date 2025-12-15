Az olaszországi zsidó szervezetek szerint Európában is történhet terrortámadás a zsidók ellen

Az Olaszországi Zsidó Közösség elnöke nem tartja kizártnak, hogy Európában vagy Olaszországban is az ausztráliaihoz hasonló terrortámadás érje a zsidókat. A szervezet tagjai szerint a palesztinpárti, szélsőbaloldali tüntetések felkorbácsolták a zsidógyűlöletet Olaszországban a nyáron. A zsidó szervezetek emlékeztetnek arra, hogy a szakszervezetek által szervezett, békésnek meghirdetett országos sztrájkok és tüntetések erőszakba torkolltak. A demonstrációkon a palesztin kendős, Hamasz-zászlókat lengető tömeg, amelyben sok muszlim illegális bevándorló is volt, több városban is összecsapott a rendőrökkel, tört-zúzott sportrendezvényeken és szétverte a milánói pályaudvart. Jelzésértekű volt az is, hogy az egyik tüntetés palesztin terroristák fotóival hirdették a közösségi médiában. A zsidó közösség vezetője úgy véli, az olasz politikai vezetők alábecsülték az antiszemita narratívát, és hogy a baloldal politikai tőkét kovácsolhat a gázai háború ügyéből. Az Izrael-ellenes gyűlöletkampányban a sajtó is részt vett, amely egyoldalúan számolt be a gázai háborúról, és nem árnyaltan mutatta be pl. a Hamasz tevékenységét. A zsidó szervezetek szerint súlyos gondot jelent, hogy a terrorszervezet propagandája bejutott az egyetemekre is. További problémát jelent az olaszországi muszlim szervezetek tevékenysége is. Az Olaszországi Palesztin Egyesületének elnöke, aki indulni akar a képviselőválasztáson is, nyíltan antiszemita propagandát hangoztat, a zsidókat gyalázza és a Hamaszt élteti. A bologniai imám esete még súlyosabb, hiszen ő vallási vezetőként biztat a zsidók elleni harcra. A zsidó közösség vezetője hangsúlyozta: mindez a demokrácia és a zsidó-keresztény kultúra elleni támadás, amelyet nem lehet tétlenül szemlélni.