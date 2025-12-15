Jogellenes, hogy az Európai Unió egy befagyasztott vagyon felhasználásával támogassa tovább a háborút

Orbán Viktor: "Az európaiak azzal - elnézést kérek a kifejezésért - azzal etették a saját polgáraikat most már évek óta... Spanyolországtól Dániáig, hogy nem kell izgulnotok kedves spanyolok és dánok, olyan emberek, mint önök itt a lelátón, a politikával csak érintőlegesen találkoznak, ne aggódjatok, mert az Ukrajna támogatása és az ukrán háború nekünk a végén egy fillérünkbe se fog kerülni, úgyhogy nyugodtan támogassátok a háborút, mert nem a zsebetekből fogom kivenni a pénzt, hanem majd a befagyasztott orosz vagyonból fogjuk finanszírozni a háborút."