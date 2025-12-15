A tartalomból:

Magyar áldozatai is vannak az ausztráliai terrortámadásnak.

Apa és fia követte el az antiszemita indíttatású fegyveres támadást vasárnap Ausztráliában.

Bizalmasak voltak az amerikai-ukrán válságrendezési tárgyalások tegnap Berlinben, jelentette a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az ukrán elnök nyilvánosságra hozta az USA javaslatát a Donbaszra vonatkozóan, számolt be az ukrán Korrespondent.

A brit védelmi miniszter szerint „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”, és a NATO-szövetségeseknek készen kell állniuk a válaszadásra.