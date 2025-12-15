NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Magyar áldozatai is vannak az ausztráliai terrortámadásnak

Az adás vendége volt Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Mihálovics Zoltán a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője és Csizmadia Tamás jogász, közíró volt.

Magyar áldozatai is vannak az ausztráliai terrortámadásnak.

Apa és fia követte el az antiszemita indíttatású fegyveres támadást vasárnap Ausztráliában.

Bizalmasak voltak az amerikai-ukrán válságrendezési tárgyalások tegnap Berlinben, jelentette a Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Az ukrán elnök nyilvánosságra hozta az USA javaslatát a Donbaszra vonatkozóan, számolt be az ukrán Korrespondent. 

A brit védelmi miniszter szerint „a háború árnyéka kopogtat Európa ajtaján”, és a NATO-szövetségeseknek készen kell állniuk a válaszadásra.

 

 

