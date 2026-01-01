A kárpátaljai magyarság igyekszik megmaradni és tovább küzd a túlélésért

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a Fidesz kongresszusán elmondta: négy éve dúl a háború, azonban a harci cselekmények valójában tizenegy éve kezdődtek. Szerinte a háború folytatásával Ukrajna egy olyan demográfiai válságba kerül, amiből nem lesz kiút.
Megdöbbentő, hogy a békeprojektként létrejött Európai Unió vezetői inkább akadályozzák a béke létrejöttét, mintsem elősegítenék azt – mondta Brenzovics. Kifejtette, Orbán Viktor az egyetlen, aki következetesen kiáll a béke mellett. Kiemelte, hogy nagy a magyarországi választás jelentősége a béke szempontjából. Álljunk ki közösen a béke mellett – tette hozzá.