– Nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk – idézte a tiszás Tarr Zoltán szavait Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a beszédében. Mint mondta, nem látták jönni, hogy 2025-ben két magyar is kilövi magát a világűrbe, Kapu Tibor és Gyurcsány Ferenc, de csak Kapu Tibor jött vissza. Nem látták azt sem, hogy a magyar politika csillámpónija, a Momentum nem indul a választáson.

Kocsis ironikusan megjegyezte, hogy a Tisza felépít egy tiszta és fiatalos politikai csapatot Bokros Lajossal, Kéri Lászlóval, Surányi Györggyel, Lendvai Ildikóval, Bajnai Gordonnal, Lengyel Lászlóval és Horn Gábor.