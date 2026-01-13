A műtrágyakirály fia a szemünkbe nevet: Szerinte a Tisza Párt rendezvénye nem politika

A baloldal finanszírozási botrányainak árnyékában Bige Dávid új szintre emelte a mellébeszélés művészetét, amikor szemrebbenés nélkül állította, hogy semmi köze a Tisza Párt köreihez. Az ifjabb műtrágyabáró szerint ugyanis, ha valaki egy Tisza Sziget rendezvényén szónokol, az nem számít politikának, hanem csak ártatlan civil csevej. Miközben a Bige László nevével fémjelzett családi kassza korábban Márki-Zay Pétert támogatta, most a fia a rendszerváltó kártyán keresztül tolja a pénzt Magyar Péteréknek. Az önellentmondás iskolapéldája ez, hiszen hiába állítja, hogy ezek nem politikai szerveződések, a tények makacs dolgok: tagság, pénz, nyilvános kiállás. Bige Dávid úgy próbál tiszás lenni, hogy közben letagadja, mintha szégyellné az új hobbiját, de a kilógó lólábat nehéz elrejteni a "civil" máz alatt.