A "TSZ-elnök" megint hazudott: Takács Péter élőben teszi helyre a baloldali vádakat

Egy átlagos hétfő a baloldalon sajnos nem telhet el csúsztatások nélkül, hiszen Magyar Péter most csak arról hazudott, hogy pártja valójában hogyan is viszonyul a veszélyes brüsszeli migrációs paktumhoz. A műsorunk másik, húsbavágó témája a Rezsi-realitás lesz, ahol részletesen elemezzük, hogyan vágta orrba a magyar rögvalóság Radnai Pétert, méghozzá a saját követői véleményén keresztül, akik nem hagyták szó nélkül a politikus téveszméit. Végezetül a sokat emlegetett Kézfertőtlenítő és wc-papír vélt vagy valós hiányának kérdéskörét járjuk körbe, amikor A TSZ-elnök kérdését feltesszük Takács Péter egészségügyi államtitkárnak, aki a stúdióban reagál a vádakra és ismerteti a tényleges helyzetet.