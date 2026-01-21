Agyhalott viselkedés Vácon – Magyar Péter kegyeltje élő adásban vesztette el a fejét és a székét a jelölt

A Tisza Párt váci üdvöskéje, Szimon Renáta, végre rájött, hogy a kristálycsilláros irodák gőgje nem elegendő a magyar rög valóságához. A Vác és térsége országgyűlési képviselőjelöltje címet viselő hölgy számára a lakásügyi bizottsági tagság csupán egy kényelmes VIP-páholy volt, amíg a Vác Online botrány során el nem szakadt nála a cérna. Méhész András tudósítása szerint a kamerák előtti hisztéria és a politikai alkalmatlanság kéz a kézben járt Vác patinás falai között. A fideszes felszólítás utáni kényszerű lemondás az egyetlen logikus lépés volt a süllyedő hajóról, ahol a kaviárszagú álmok helyét átvette a kínos magyarázkodás. Úgy tűnik, a pesti messiás „agyhalott” különítményének stílusa a Dunakanyarban nem fizetőeszköz, csak a gyors bukás garanciája. A váci választók végre láthatták, mi történik, ha egy tiszás jelöltet hirtelen szembesítenek a kőkemény valósággal.