Szijjártó Péter azonnal reagált a nemzetközi tárgyalások hírére. A tárcavezető szerint Brüsszel ismét a tűzzel játszik. A most született háborús döntés ugyanis végzetes következményekkel járhat egész Európára nézve. A hírhedt Hajlandók Koalíciója Párizsban egyeztetett a konfliktus folytatásáról. Ez a stratégia egy közvetlen konfrontáció rémével fenyeget a nagyhatalmak között. A tervezett nyugati katonai jelenlét Ukrajna területén csak olaj lenne a tűzre.