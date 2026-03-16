Milliárdos campusfejlesztés indul Kecskeméten

Új fejezet kezdődik a kecskeméti felsőoktatás történetében: új szakaszába lép a Neumann János Egyetem campusfejlesztése. A több mint 19 milliárd forintos beruházás nemcsak az egyetem, hanem a város és az egész térség jövőjét is formálhatja. A tervek szerint a munkálatok azonnal megkezdődnek, és a kivitelezés ütemterve már készen áll. A befejezést egy 30 napos próbaüzem követi majd a finomhangolás érdekében.

A beruházás egyik legfontosabb eleme a két új kollégiumi épület lesz, összesen mintegy 600 hallgató számára. A bővítésre nagy szükség van, hiszen az egyetem hallgatói létszáma dinamikusan nő, és a nemzetközi diákok száma is folyamatosan emelkedik. A kollégium azonban nem csupán szálláshely lesz, hanem modern közösségi térként is működik majd. A fejlesztés másik kulcseleme egy A+ kategóriás innovációs épület lesz, amely új hidat képez az egyetem és a gazdaság között. A cél egy olyan innovációs tér létrehozása, ahol az egyetemi tudás és az ipari tapasztalat közvetlenül találkozik. Nem véletlen, hogy a Campus fejlesztése túlmutat az egyetemi határokon: nemcsak új épületeket jelent, hanem egy teljes innovációs ökoszisztéma megerősítését is.

Jelenleg nagyjából 47 százalékos az épületeknek és a beruházásnak a készültsége. Ha minden a tervek szerint halad, a kibővített Campus már a következő években új lendületet adhat az egyetem fejlődésének, és még szorosabbra fűzheti az oktatás, a kutatás és az ipar kapcsolatát Kecskeméten.

