Nemzeti önállóság vagy Európai Egyesült Államok?

Az európai politikában ma a szuverenitás kérdése az egyik legélesebb vitapont. A tét az, hogy az uniós tagság mellett mennyi döntési jog marad a nemzetállamok kezében. Ez a dilemma állt a Mathias Corvinus Collegium nemzetközi konferenciájának egyik panelbeszélgetésének középpontjában is. A résztvevők azt vizsgálták, hol húzódik a határ a közös európai döntéshozatal és a tagállami önrendelkezés között.

Bólya Boglárka, az európai uniós szuverenista reformfolyamatért felelős miniszteri biztos szerint az Európai Unió működésének alapja, hogy a tagállamok saját döntésükből ruháznak át hatásköröket a közös intézményekre. Ha ez a kontroll gyengül, a szuverenitás is sérül. A miniszteri biztos szerint az egyik legfontosabb probléma az, hogy az uniós intézmények folyamatosan bővítik hatáskörüket. A magyar kormány ezért tavaly ősszel átfogó vizsgálatot indított az EU hatásköreinek alakulásáról. A bíróságok gyakran jogértelmezési folyamatokon keresztül szólnak bele politikai kérdésekbe. A bizottság pedig támogatási pénzek visszatartásával gyakorol nyomást a tagállamokra. A beszélgetés résztvevői szerint a szuverenitás kérdése egyre több területen jelenik meg.

Anthony Gilland, az MCC brüsszeli vezetője arról beszélt, hogy az EU szemében a kulturálisan erős, egységes nemzetállamok potenciális kihívást jelentenek, ezért Brüsszel ezen a területen is nagyobb befolyást igyekszik szerezni. A geopolitikai helyzet szintén alakítja az európai intézményi vitákat.

Anatol Lieven, a washingtoni Quincy Institute igazgatója úgy látja, hogy a nagy nemzetközi krízisek, köztük az ukrajnai háború, lehetőséget teremthetnek az uniós döntéshozatal további központosítására.

Nikolay Pavlov identitáskutató szerint ezzel párhuzamosan a nyugati felsőoktatás és kutatás ideológiai viszonyairól értekezett. Véleménye szerint ezekben az intézményekben erős baloldali dominancia alakult ki, ami korlátozza a konzervatív megközelítések érvényesülését.

Bólya Boglárka rámutatott, hogy a kontinensen zajló politikai folyamatok változást hozhatnak az európai viták irányában. A magyar álláspont szerint a szuverenitás védelme nem az európai együttműködés elutasítását jelenti. A hangsúly azon van, hogy az unió működésének alapját továbbra is a tagállamok szabad döntése és egyenlősége adja.