Cáfoljuk Magyar Péter vádjait a HírTV stábjának állítólagos provokációjáról

Magyar Péter ismét a HírTV-ss stábot próbálta bűnbaknak beállítani, de a tények és a helyszíni felvételek mást mutatnak. Miközben a Tisza Párt elnöke fizikai agresszióval és előre eltervezett provokációval vádolta meg munkatársainkat a rádi események kapcsán, a Monitorban bemutatott bizonyítékok leleplezik a valóságot.
Szó sem volt támadásról, csupán egy feldühödött ingatlantulajdonos kérte számon a magánterületén engedély nélkül standoló aktivistákat.
Az adásban Vitályos Eszter kormányszóvivő és Dr. Budai Gyula rántják le a leplet a Tisza Párt környékén zajló politikai játszmákról.
Műsorvezető: M. Kovács Róbert.