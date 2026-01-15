NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Cáfoljuk Magyar Péter vádjait a HírTV stábjának állítólagos provokációjáról

Cáfoljuk Magyar Péter vádjait a HírTV stábjának állítólagos provokációjáról

Magyar Péter ismét a HírTV-ss stábot próbálta bűnbaknak beállítani, de a tények és a helyszíni felvételek mást mutatnak. Miközben a Tisza Párt elnöke fizikai agresszióval és előre eltervezett provokációval vádolta meg munkatársainkat a rádi események kapcsán, a Monitorban bemutatott bizonyítékok leleplezik a valóságot.

  • 1 órája
  • Frissítve: 58 perce
Vágólapra másolva!

Szó sem volt támadásról, csupán egy feldühödött ingatlantulajdonos kérte számon a magánterületén engedély nélkül standoló aktivistákat. 

Az adásban Vitályos Eszter kormányszóvivő és Dr. Budai Gyula rántják le a leplet a Tisza Párt környékén zajló politikai játszmákról.

Műsorvezető: M. Kovács Róbert.

 

 

Továbbiak a témában