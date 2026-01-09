Elfogyott a varázsdohány? Puzsér Róbert ráébredt a valóságra, és nagyon fáj neki

Valami történhetett Puzsér Róbert háza táján, mert a szokásosnál is tisztább fejjel elemez. A közélet önjelölt sámánja, aki korábban olykor mintha egy másik dimenzióból – vagy valamilyen tudatmódosító szer hatása alól – kiabált volna velünk, most észrevette a manipuláció nyilvánvaló jeleit. Ez a szellemi ébredés örömteli, bár kérdés, meddig tart. A kritikusnak, akinek korábban meggyűlt a baja a bizonyos "növényi származékokkal, most mintha felszállt volna a "füst" a szeme elől. A politikai marketing olcsó trükkjei és az ellenzéki oldal hazugságai hirtelen zavarni kezdték. Lehet, hogy csak a kávé volt túl erős, de az is lehet, hogy a valóság kijózanítóbb minden anyagnál.