"Erős vezetőkre van szükség és Orbán Viktor ilyen. A Fidesz Orbán Viktor miatt fogja megnyerni a választást"

"Hogyan fogunk győzni áprilisban? Nem az emberekről kell beszélnünk, hanem az emberekkel" – fogalmazott Lázár János a beszédében. Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy ebben a munkában mindig számíthatnak rá.

A Lázárinfókat felpörgetjük és eljutunk minden választókörzetbe – tette hozzá. Mint jelezte, a választást lentről, a sáncról vagy a digitális árokból tudják megnyerni.

"Mi vagyunk az egyedüli politikai közösség, akik az egyszerű emberek hétköznapi problémáival foglalkozik. Nekünk a munkások, a melósok között a helyünk" - fejtette ki a miniszter. 

 

