"Erős vezetőkre van szükség és Orbán Viktor ilyen. A Fidesz Orbán Viktor miatt fogja megnyerni a választást"

A Lázárinfókat felpörgetjük és eljutunk minden választókörzetbe – tette hozzá. Mint jelezte, a választást lentről, a sáncról vagy a digitális árokból tudják megnyerni.

"Mi vagyunk az egyedüli politikai közösség, akik az egyszerű emberek hétköznapi problémáival foglalkozik. Nekünk a munkások, a melósok között a helyünk" - fejtette ki a miniszter.