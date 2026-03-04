Elképesztő természeti jelenség a Fertő–Hanságban: fehérbe öltözött az egész erdő

A Répce menti ártéri ligeterdőben ezekben a hetekben kezdődik az év egyik leglátványosabb természeti eseménye: a védett növény tömeges virágzása. A különleges élőhely nemcsak a virágszőnyeg miatt értékes, hanem gazdag állatvilága és érintetlen erdei ökoszisztémája miatt is.

A terület a Fertő–Hanság Nemzeti Park része, ahol a természetes folyamatok zavartalanul érvényesülhetnek. A sajátos mikroklíma nemcsak a tőzikének kedvez, hanem számos madár-, rovar- és emlősfajnak is otthont ad.