Fidesz-kongresszus 2026: Gőzerővel készülnek a kormánypárti politikusok

A Hír TV - a Fidesz idei kongresszusát - felvezető műsorának első vendége Németh Balázs, a Fidesz szóvivője, a budapesti 13. választókerület jelöltje volt. Elmondta, hogy azon dolgozik a kormánypárt, hogy Magyarország azon az úton maradjon, amelyen elindult 2010 óta, és ne váltson irányt Brüsszel irányába. Erőt fog mutatni a Fidesz-KDNP pártszövetség, bemutatják a győztes csapatot, akik a magyar emberekért és hazánkért dolgoznak - tette hozzá.

Megszólaltattuk Nagy István agrárminisztert is. Szerinte elfogadhatatlan az, hogy Brüsszel megásta az európai agrárium sírját. Nem lehet hagyni, hogy ellenőrizetlen termelési körülményekből az Európai Unió területére érkezzen élelmiszer, veszélyeztetve ezzel az európai polgárokat. Nem csak a dél-amerikai országokkal megkötött szabadkereskedelmi egyezmény sújtja az EU-s gazdákat, hanem az ukránokkal kötött megállapodás is.

Vendégünk volt Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár is, aki immáron 20 éve dolgozik Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Elárult néhány kulisszatitkot, hogy mik voltak a 106 jelölt kiválasztási folyamatánál a döntő szempontok. Szerinte a legfontosabb a fentebb említettek közül a hűség, amely a Fideszt is jellemzi. Illetve olyan személyek, akik a körzetükben fel tudják venni a kesztyűt a politikai ellenfeleikkel szemben.

Válaszolt továbbá kérdéseinkre Hankó Balázs, innovációs és kulturális miniszter is, aki szerint alapvetően a magyar út az teljesen egyértelmű a brüsszeli úttal szemben. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy a Fidesz-KDNP hazánk érdekei mellett állt ki, és nemet mondott a migrációra.

Közvetítésünkből minden kiderül! Tartsanak velünk!