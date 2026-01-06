Fizessenek a magyarok a háborúért? Brutális drágulás jön, vagy marad a rezsivédelem?

A kérdés húsbavágó és egyszerű. Alacsony gázszámla marad a postaládákban, vagy pedig a pusztító háború gazdasági következményeit kell megfizetnünk? A Komment stúdiójában ma este nem finomkodnak a meghívott vendégek. A brüsszeli szankciós politika ugyanis az egekbe lökte az energiaárakat egész Európában. A magyar kormány célja ezzel szemben egyértelműen a magyar családok védelme a begyűrűző piaci folyamatoktól. Eközben az ellenzéki javaslatok gyakran a megélhetési költségek emelkedése felé mutatnának, hiszen a piaci árakat szabadítanák rá a lakosságra. A vita során kiderül, kinek van igaza. A tét nem kicsi.