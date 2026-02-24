Mintha mesébe csöppentünk volna

Talán elmondhatjuk, hogy nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is szeretnénk néha belecsöppenni kedvenc meséikbe. Bizonyára sokan eljátszottak a gondolattal, hogy milyen lenne Andy gyerekszobájában élni a Toy Storyból, vagy éppen a Szörny RT. ijesztő lényeivel találkozni. Mindez most valóra válhat egy rendkívüli immerzív kiállításnak köszönhetően.

A kiállítás 3500 négyzetméteren terül el és 14 szobát foglal magába, amelyek mindegyike egy-egy híres animációs film életnagyságú díszlete. Nemcsak látvány és hangok biztosítják az életre szóló élményt, hanem akár illatok is az egyes szobákban. Az ember úgy érezheti, hogy a mese, a történet részese.

Az egyik szobába belépve Woody méretűre mennek össze a látogatók, hiszen gigantikus bútorokkal van berendezve a tér. Találkozhatunk emlékgömbökkel az Agymanók című meséből és persze a Verdák járgányai sem maradhattak ki a kiállításból. Szenteltek egy szobát Nemo vízalatti világának is és Coco története is szembe jön velünk.

A kiállítás sikere nemcsak a precíz és részletes kialakítású díszleteknek köszönhető, hanem egy olyan világot tár elénk, amiben felnőttként is újra gyerekek lehetünk, és kicsit elfelejthetjük a külvilág zaját.