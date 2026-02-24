Csopakon folytatódott a Mediaworks országjárása

Csopakon folytatódott a Nemzeti Kör Roadshow. A Mediaworks országjárásán több olyan aktuálpolitikai kérdés is felvetődött, amelyek a közelgő választásokon döntő fontosságúak lehetnek. Így szóba került a Barátság kőolajvezeték kérdése és az ukrajnai háború is.
A Nemzeti Kör Roadshow csopaki állomásán ismét aktuálpolitikai kérdéseket vitattak meg jobboldali újságírók. A Pesti srácok újságírója, Szabó Gergő szerint egyre inkább kirajzolódik a háborús veszély valósága, amit Kaja Kallas európai külügyi szóvivő nyilatkozata is megerősít, miszerint magyar és szlovák katonákat kellene küldeni Ukrajnába.
Arról már a Hír TV műsorvezetője beszélt, hogy az ukránok fenyegetésükkel lényegében harci cselekményeket hajtanak végre azzal, hogy Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélyeztetik a Barátság kőolajvezeték megtámadásával. M. Kovács Róbert hozzátette, hogy ezekkel a lépésekkel az ukránok lényegében a magyar választási kampányba avatkoznak be.
A Magyar Nemzet újságírója arra mutatott rá: egyértelműen látszik, hogy Brüsszel és Kijev összejátszanak. Kreft-Horváth Márk megjegyezte, hogy ezzel szemben az ellenzék hiába próbálja tagadni ennek tényét, napról-napra tűnik ki a valódi szándékuk azzal, hogy meg akarják buktatni a magyar nemzeti kormányt.