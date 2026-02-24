Gisèle Pelicot, a bátor bántalmazott

Gisèle-t férje 10 éven át nagy dózisú nyugtatóval kábította el, majd amikor öntudatlan állapotba került, az interneten toborzott férfiakkal erőszakolta meg az asszonyt. A borzalmas eseményekről a férj videókat is készített, több mint 20 ezer videó és fotó került elő a nyomozás során a számítógépének Bántalmazás című mappájából.

A férj végül egy másik ügy miatt bukott le, amikor egy biztonsági őr kapta rajta egy szupermarketben, ahogy a mobiltelefonjával nők szoknyája alá fényképezett. Így tárult fel a súlyos, saját gyermekeinek anyja ellen elkövet bűncselekmény. A francia közfelháborodás óriásira duzzadt, nők százezre álltak ki a bántalmazott feleség mellett.

Gisèle semmire sem emlékszik, csak arra, hogy voltak bizonyos napok, amikor nehezen, összetörve, erős fejfájással ébredt, "mint akit agyonvertek" - nyilatkozta egyszer.

Beleállt az ügybe, azonnal vállalva arcát és megdöbbentő történetét. Maga kérte, hogy a tárgyalása legyen nyilvános, és vetítsék le a videós bizonyítékokat. A tárgyalás nyilvános maradt, de a videókat a bíró végül nem engedte levetíteni. Egyetlen célja volt az éveken át bántalmazott nőnek: hogy az ilyenkor érzett szégyen, ne az övé, hanem a bántalmazóié legyen. A per minden napját végigülte a tárgyalóban, ami erős lélekjelenlétre utal. Egyetlen negatív szó sem hagyta el az általában mosolygós Gisèle száját. Pedig voltak, akik az egész elképzelhetetlen ügyben őt okolták a történtekért.

Végül tollat ragadott és könyvet írt Himnusz az élethez címmel. A könyv pár napja jelent meg, de első naptól kezdve óriási érdeklődés övezi. Az olvasók több oldalról is kíváncsiak, mert elborzasztó és közben hihetetlen Gisèle története, és az is, hogy bátran kiállt első pillanatban a nyilvánosság elé. A nőnek a történtek után azzal is szembe kellett néznie, hogy felnőtt gyermekei elfordulnak tőle a sokk miatt. Egy magyar lapnak adott interjújában elmondta, hogy bízik abban, hogy a könyv elolvasása után gyermekei is jobban megértik őt.

Kimerítő időszak lehetett, ugyanis a per 3 és fél hónapig tartott. Gisèle számárára ez újabb megpróbáltatás volt lelkileg és pszichikailag is, hiszen a bírósági napok hosszan elnyúltak, sokszor reggel 9-től egészen este 7-ig tartott egy-egy tárgyalási nap. Végül mind az 50 vádlottat bűnösnek találták nemi erőszakban, nemi erőszak kísérletében vagy szexuális zaklatásban. Gisèle még szeretné meglátogatni volt férjét a börtönben azért, hogy válaszokat kapjon a borzalmakra és a meghurcoltatására.