Új szentszéki nagykövet a Vatikánban

Február 9-én hivatalosan is megkezdte szolgálatát a Vatikánban Dr. Kveck Péter, Magyarország szentszéki nagykövete. A magánkihallgatás során átadta megbízólevelét Őszentsége XIV. Leó pápának. Hazánk új nagykövete köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Magyarország egy évezrednél régebbi keresztény gyökereivel mindig is különleges kapcsolatokat ápolt és ápol a Szentszékkel, ezt szeretné ő is szolgálatával tovább mélyíteni. Televíziónknak beszámolt arról, hogy nagyon kellemes hangulatban zajlott, közvetlen szívélyes volt a Szentatyával való első találkozója.

Kveck Péter szentszéki nagykövet hangsúlyozta, hogy a modern Magyarország megteremtése elképzelhetetlen lett volna a Szentszékkel és a Magyar Egyházzal történő együttműködés nélkül. A hazánkban működő tanítórendek magyar politikusok, tudósok, művészek generációit nevelték hozzájárulva ezáltal hazánk felemelkedéséhez. Említette, hogy Magyarország most is büszkélkedhet a Szentszéknél tevékenykedő magyar szerzetesekkel.

A nagykövet a beszélgetés végén elmondta, hogy a Szuverén Máltai Lovagrendet is stratégiai partnerüknek tartják. A sok évszázados múltra visszatekintő szervezet ma naponta több ezer beteg, szenvedő, vagy a társadalom peremére szorult megsegítésében vállal meghatározó szerepet Magyarországon és szerte a világban.