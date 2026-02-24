Orbán Viktor: Orosz olaj nélkül egy hét alatt ezer forintos benzinárak lennének

Megtaláljuk a módját, hogy ne legyen orosz olaj Európában.

- így fenyegetőzött Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még tavaly ősszel. A Barátság kőolajvezetéken január vége óta nem érkezik olaj Magyarországra, holott a kormány információi szerint ennek már nincs technikai akadálya.

"Semmilyen Ukrajnába irányuló gazdasági segítséget nem támogatunk egészen addig, amíg az olaj meg nem érkezik újra a Barátság kőolajvezetéken keresztül" - szögezte le a miniszterelnök a sülysápi fórumán. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy jövő héttől 1000 forint lenne literenként a benzin ára, ha a kormány nem nyitotta volna meg a stratégiai tartalékokat. A miniszterelnök kedd reggel egy levelet is küldött az Európai Tanács elnökének. Orbán Viktor ebben rámutatott: nincsenek technikai akadályai annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül újrainduljon az olajszállítás Magyarország felé, ehhez kizárólag Ukrajna politikai döntésére van szükség. A kormányfő úgy fogalmazott: nem áll módjában semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntést támogatni mindaddig, amíg nem térnek vissza a normalitás talajára.

Magyarország energiaellátásának ügye a hétfői Külügyek Tanácsának ülésén is téma volt. Azonban az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője ebben a helyzetben nem hazánk és Szlovákia mellé állt, hanem inkább magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazta - erre hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter a tanácskozás után. A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, luxemburgi kollégája az ülésen megkérdezte, hogy Kijev hozzájárulna-e ahhoz, hogy magyar és szlovák szakértők a helyszínen vizsgálják meg a Barátság kőolajvezeték állapotát, erre Kaja Kallas azt mondta: nem szakértőket kéne küldeni, hanem a magyar és szlovák katonákat.

A Fidesz frakcióvezetője pedig úgy reagált, hogy hazánk nem adta át a nemzeti szuverenitást érintő hatásköröket senkinek. Kocsis Máté úgy fogalmazott, Magyarország szuverén ország, amely el tudja dönteni, hogy mi a helyes, és ehhez nincs szükség Kaja Kallasra.