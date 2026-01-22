Gulyás Gergely elmondta, hogy miben tesz túl Magyar Péter Gyurcsány Ferencen

A Kormányinfón a rezsicsökkentés jövője és a Tisza Párt energetikai javaslatai is terítékre kerültek. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a polgári kormány elkötelezett a rezsicsökkentés megőrzése mellett, miközben arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt és a DK nyilatkozatai a rendszer felszámolását vetítik előre.
A tárcavezető Adorján Kira, a HírTV riporterének kérdésére élesen bírálta Magyar Pétert, amiért „humbugnak” nevezte a rezsicsökkentést.
Kiemelte, hogy
a januári extrém hideg miatt bevezetett rezsistop minden családot segít, szemben az ellenzéki javaslatokkal.
A kormány szerint a Tisza Párt energetikai szakértője, Kapitány István javaslata az orosz gázról való leválásról jelentős áremelkedést hozna.
Gulyás Gergely bírálta a magyar közéletben eluralkodó hazugságokat és arcátlanságot. Szerinte,
ami Gyurcsány Ferenccel kezdődött, azt Magyar Péter és a Tisza Párt emelte új szintre,
különösen a rezsicsökkentés kapcsán. A kormány szerint az ellenzéki párt politikusai tudatosan ferdítik el a tényeket: miközben korábban a rezsicsökkentés eltörléséről beszéltek, most annak kiterjesztéséről hazudnak.