Gyopáros Alpár: A vidék fejlődése mindenki érdeke, mert a vidék Magyarország pajzsa

Jól fésült, belpesti politikai kalandorok megmondják a falusi embernek, hogy tudatlan. Ezek a hazájukkal házaló kalandorok egy hangosabbak – fogalmazott. Azonban a kormánybiztos szerint a falusi ember nem hülye. Tudják, hogy egy közösség vezetéséhez szükség van tehetségre, szorgalomra és arra, hogy az elöljáró a saját közössége érdekeit nézi. Mindaz, amivel Brüsszel bábjai nem rendelkeznek: se tapasztalat, se tehetség, se szorgalom. Csak a duma, de az van bőven – tette hozzá.

Mint mondta, a falusi ember a háború kérdését sem bonyolítja túl, hiszen tudja, hogy az veszélyes. Ami veszélyes, azt csak a politikai kalandorok kívánhatják maguknak – fejtette ki.