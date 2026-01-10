NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Ha nem vigyázunk, ha nem jól választunk, mindent elveszíthetünk - mutatott rá Kövér László

Az Országgyűlés elnöke, a Fidesz alapítótagja kiemelte, az ő feladatuk lesz, hogy a kampányban elmondják az embereknek, hogy Magyarország sorsdöntő választás előtt áll, a Fidesz és a KDNP kormányzásának folytatása az egyetlen esély, hogy ne következzen be a háború.

  • 3 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

"Ma azért jöttünk össze, hogy szemügyre vegyük, áprilisban kik szállnak majd harcba és megfontoljuk, hogy miért. Most 106, az országgyűlési választásokon egyéni választókerületben induló jelöltaspiránst ajánlunk önök és a választópolgárok figyelmébe és jóindulatába, akik közül 41-en áprilisban méretik meg magukat első alkalommal" – mondta Kövér László. 

Kövér lászló kifejtette, hogy az európai politika elért oda, ahova sosem szabad: a háborúba. Felidézte, szülei, nagyszülei átélték a háborúk borzalmait, a forradalmat és az ő generációja az első hosszú idő után, akiknek megadatott, hogy ne kelljen rettegnie, és a boldog békeidőkben élhet.

 

 

 

Továbbiak a témában