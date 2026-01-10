Ha nem vigyázunk, ha nem jól választunk, mindent elveszíthetünk - mutatott rá Kövér László

"Ma azért jöttünk össze, hogy szemügyre vegyük, áprilisban kik szállnak majd harcba és megfontoljuk, hogy miért. Most 106, az országgyűlési választásokon egyéni választókerületben induló jelöltaspiránst ajánlunk önök és a választópolgárok figyelmébe és jóindulatába, akik közül 41-en áprilisban méretik meg magukat első alkalommal" – mondta Kövér László.

Kövér lászló kifejtette, hogy az európai politika elért oda, ahova sosem szabad: a háborúba. Felidézte, szülei, nagyszülei átélték a háborúk borzalmait, a forradalmat és az ő generációja az első hosszú idő után, akiknek megadatott, hogy ne kelljen rettegnie, és a boldog békeidőkben élhet.