Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 2026 tavaszán országjárásra indul

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) 2026 tavaszán országjárásra indul, amely nem csupán rendezvénysorozat, hanem világos értékrendi kiállás és közéleti misszió. A kezdeményezés két erős tételmondat köré épül, amelyek egyszerre fejezik ki a jelen kihívásait és a fiatal generáció felelősségét: „Európában ma a legnagyobb lázadás kereszténynek lenni.” és „Mi nem a könnyű utat választjuk, hanem a helyes utat.” Az országjárás minden állomása e két gondolat kibontását és gyakorlati értelmezését szolgálja.