Hová tűnt a nyugati segély? Talán az ukrán tisztségviselő aranykészletében kellene keresni?

A hír nem álhír, hanem a kijózanító valóság, amelyet a Paláver című műsorban is elemeztek. Az ukrán korrupció mértéke olyan szinteket ért el, ami már a józan ész határait feszegeti, sőt, át is töri azokat. Az állam vagyonkezelő vezetője, akinek elvileg a közjavak felett kellene őrködnie, olyan vagyonnyilatkozatot tett le az asztalra, amitől még egy szaúdi herceg is elpirulna szégyenében. Öt tonnányi aranyat vallott be magánvagyonként. Jól olvassák: nem öt kilót, nem öt rudat, hanem öt tonnát. Miközben Európa polgárai a rezsiszámlákkal küzdenek, és Kijev folyamatosan pénzért és fegyverért kilincsel a nagyvilágban, addig a helyi elit a magánvagyon gátlástalan gyarapításával van elfoglalva. Ez a történet tökéletes látlelete annak, hová folyhatnak a segélyek egy része ellenőrzés nélkül.