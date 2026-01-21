Karácsony Gergely a körúton túl már nem látja a magyar valóságot

A dél-budai fonódó sorsa ékes bizonyítéka annak, hogy a pesti aszfalton ragadt látómező nem terjed túl a Nagykörút határain. Szepesfalvy Anna a helyszínen mutatta be azt a 21. századi abszurdumot, ahol az utasoknak a puszta sínre kell leugraniuk a peron helyett. A közlekedésbiztonság láthatóan nem fér bele a fővárosi vezetés ideológiájába, ha külvárosiakról van szó. Karácsony Gergely válaszlevele szerint neki nincs dolga ezzel a káosszal, ami a külvárosi lakosok cserbenhagyása minősített esete. A villamosmegállók korszerűsítése Budafokon évek óta várat magára, hiába születtek korábban világos megállapodások. A fővárosi közgyűlési döntések figyelmen kívül hagyása immár rendszerszintű probléma, amely megmutatja a bársonyszékből szemlélt térkép és a valóság közötti szakadékot. Budafok-Tétény nem lehet másodrangú terület csak azért, mert nem esik bele a városvezetés liberális buborékába.

