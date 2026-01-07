Karácsonyékat ismét meglepte a tél: 30 centi hó kellett a teljes összeomláshoz

Meglepetésszerű, napok óta tartó havazás bénította meg a fővárost, miközben a városvezetés ismét csak a kifogásokat keresi a megoldások helyett. A Monitor stúdiójában feltesszük a költői, ám húsbavágó kérdést: vajon mennyire korai időjárás előrejelzés kellene a fővárosnak, hogy fel tudjanak készülni 30 centi hóra, és ne omoljon össze a közlekedés? Miközben a baloldali városvezetés a hókotrókkal küzd, addig bemutatták a kormánypártok fővárosi országgyűlési képviselőjelöltjeit, vagyis azokat, akik nem szövegelni, hanem tenni akarnak a budapestiekért. A műsor harmadik, talán legsúlyosabb témája a Tiszás megszorítás, amiről hiába állítják Magyar Péterék, hogy nincs ilyen terv, ha Bajnai Gordon támogatása és 1600 településvezető tiltakozása egészen mást sugall.