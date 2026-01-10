Kelemen Hunor: A jó politika ott kezdődik, hogy nem sodródunk, hanem irányt mutatunk

A politikus szerint a jó politika ott kezdődik, hogy nem sodródunk, hanem irányt mutatunk, nem panaszkodni, hanem formálni akarjuk a világunkat, Orbán Viktor vezetésével pedig ez történik: irányt mutat a nemzetnek, de a világnak is. – Ez a jó politika, azt pedig meg kell őrizni – mutatott rá.

Mint fogalmazott, a térképen lehetnek határok, de a nemzet iránti felelősségben nincsenek, erről szól a Fidesz politikája. Akkor leszünk igazán rendben magunkkal, amikor nem lesz kint és nem lesz bent, nem lesz kisebb és nem lesz nagyobb. Akarjuk-e folytatni a munkát közösen, a válasz pedig: igen. Közös sorsunk, történelmünk és jövőnk van, amely akkor marad erős, ha továbbra is szövetségben maradunk, ehhez viszont józan ész is kell

– vélekedett. A kötelékek alapja a közös sors, értékekben, felelősségben és kiszámítható döntésben rejlik, és csak akkor képzelhető el a magyar jövő, ha együtt maradunk, szövetségben. Bizonytalanság hullámzik a kontinensen, nekünk viszont ki kell tartanunk a béke, a családjaink, a közösségünk mellett. A nemzetpolitika nem dísz, ezt bizonyította be a Fidesz – foglalta össze.

Reagálva arra, hogy van, aki sokallja a határon túli magyarok támogatását, azt mondta, ez rossz politika, szerinte azzal, hogy támogatják a határon túli közösségeket, együtt építik a magyar közösség jövőjét. – Kormányon lenni közös érdek, így tudjuk közösségünk biztonságát megőrizni. Győzni kell, győzni fogtok, az erdélyi magyar közösség nagy része pedig támogatja Orbán Viktor.