Körtvélyesi Attila: Nincs titok, nincs varázsige, menni, dolgozni kell

Amikor ma a siker kulcsáról beszélünk, akkor nem elméletekről, hanem tapasztalatokról társalgunk – mondta a Fidesz kongresszusán Körtvélyesi Attila, Nagykőrös polgármestere.
A választópolgárok Nagykőrösön a Fidesz mellett állnak, ez pedig a kormánypártok közösségének és a folyamatos személyes jelenlétnek köszönhető - jelentette ki.
Az előttünk álló hónapokban bemutathatjuk, hogy mi továbbra is az emberek mellett állunk. Nincs titok, nincs varázsige, menni, dolgozni kell, és az emberek mellett kell állni – tette hozzá. „Hajrá 2026, hajrá nagyvárosok, hajrá Nagykőrös” – zárta a beszédét.