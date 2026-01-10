Körtvélyesi Attila: Nincs titok, nincs varázsige, menni, dolgozni kell

A választópolgárok Nagykőrösön a Fidesz mellett állnak, ez pedig a kormánypártok közösségének és a folyamatos személyes jelenlétnek köszönhető - jelentette ki.

Az előttünk álló hónapokban bemutathatjuk, hogy mi továbbra is az emberek mellett állunk. Nincs titok, nincs varázsige, menni, dolgozni kell, és az emberek mellett kell állni – tette hozzá. „Hajrá 2026, hajrá nagyvárosok, hajrá Nagykőrös” – zárta a beszédét.