Láng Zsolt: Az ország jól működik, az emberek biztonságban érezhetik magukat

Láng Zsolt azt mondta, hogy Magyarország jól működik, rend van, az emberek biztonságban érezhetik magukat, azonban egy esetleges kormányváltás esetén ez mind meghiúsulna.

Néző László szerint az április választás eredménye is arra fog rámutatni, hogy a magyar emberek továbbra is értékelik a kormány munkáját. A Magyar Nemzet főszerkesztője elmondta: a békepárti nemzeti kormány azon dolgozik, hogy minél előbb véget érjen az orosz-ukrán háború.

A Nemzeti Kör Roadshow egészen 2026 márciusának végéig folytatódik az ország különböző helyszínein, ahol a Mediaworks újságírói várják az érdeklődőket. Január 22-én Bonyhádon Futó Boglárkával, 30-án Hajdúszoboszlón Jeszenszky Zsolttal, február 6-án Szekszárdon M. Dobos Marianne-al, február 13-án pedig Gajdics Ottóval találkozhatnak.