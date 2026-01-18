Orbán Viktor megnevezte az összeget, amivel átlépnénk a lélektani határt

Orbán Viktor Miskolcon tartott beszéde során felvázolta a kormány következő ciklusának legfontosabb gazdasági és szociális célkitűzéseit. A miniszterelnök bejelentette, hogy a cél az átlagbér egymillió forintra, a minimálbér pedig 400 ezer forintra emelése.
A kormányfő a DPK miskolci háborúellenes gyűlésén kiemelt figyelmet fordított a nyugdíjasokra is: hangsúlyozta, hogy a 14. havi nyugdíjat végig kívánják vinni, hiszen az idősebb generáció munkája nem alamizsna, hanem az országért végzett évtizedes erőfeszítéseik jogos jutalma.