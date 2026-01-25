Menczer Tamás elárulta miért kell Orbán Viktort és a Fideszt támogatni

Menczer Tamás: "Hogyha szeretnél gazdaságilag is előrelépni és az iskola után munkát vállalni és nem akarsz adót fizetni, akkor támogasd Orbán Viktort és a Fideszt, mert 25 év alatt nem kell adót fizetni Magyarországon, ami egész Európában páratlan. Ha jön a Tisza, ez megszűnik. És hogyha egyébként fontosak számodra a szüleid, a családod, a rokonaid, akkor nézd meg, hogy milyen családtámogatást kapnak a szüleid, nézd meg, milyen támogatást kapnak a nagyszüleid, és ha mindez fontos számodra, akkor támogasd Orbán Viktort és a Fideszt. És hogyha Magyarország fontos számodra, a hazád, akkor támogasd Orbán Viktort és a Fideszt."