Míg a pesti messiások és a kristálycsilláros irodák gőgje mögött rejtőző brüsszeli hadurak a fűtött lobbi-szalonokból posztolgatnak, a magyar rög valósága Nógrádban dacol a -15 fokos brutális fagyokkal. Az Operatív Törzs legfrissebb tájékoztatása szerint az elmúlt hat napban megállíthatatlanul dübörög a tűzifa osztás, melynek keretében csaknem ötezer köbméternyi fűtőanyag érkezik a leginkább rászorulókhoz. A szociális tűzifa program 2026 során az állam nem hagyja magára a családokat a jég és a hó fogságában. A támogatás jelentős része az önkormányzati tűzifa támogatás révén jut el a kistelepülésekre, ahol a polgármesterek már a legkisebb falvakban is szétosztották az életmentő szállítmányokat. Nógrád vármegye zord hegyei között a fagy az úr, de a rezsicsökkentés és az állami gondoskodás ereje garantálja a biztonságot a leghidegebb éjszakákon is. A fagy elleni védekezés folyamatos igényfelméréssel párosul, bizonyítva, hogy a nemzeti kormány tettei többet érnek a brüsszeli bábok pezsgőgőzös ígéreteinél.