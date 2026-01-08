Mutatjuk az embert, aki Magyar Péter stábjából támadja a 13. és 14. havi nyugdíjat

Csupán egy marketingfogásként jellemezte a 13. és a 14. havi nyugdíjat a Tisza Párt egyik kampányfőnöke. Félegyházi Zoltán nemrég a politikai formáció országgyűlési képviselőjelölt-jelöltje volt, de végül alulmaradt a megmérettetésben.

Félegyházi azonban mégsem maradt pozíció nélkül: a végül győztesen kikerülő tiszás jelölt, Virágh Gabriella kampányfőnöke lett.

Most pedig egy podcast műsorban arról beszélt, hogy abból kiindulva, hogy nincs olyan 13. és 14. hónap, a 13. és a 14. havi nyugdíj is csak egy egyszerű marketingfogás.