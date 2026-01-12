Orbán Viktor: Magyarország a sorsáról dönt a tavaszi parlamenti választáson

NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor, a Fidesz kongresszusán azt is mondta, két út áll az ország előtt, az egyik a béke útja, a másik a háborúé. Jelezte: a Tisza Párt és a DK a brüsszeli utat akarja járni.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Orbán Viktor a Fidesz szombati kongresszusán tartott beszédében hangsúlyozta: Magyarországot sorsot választ áprilisban, nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt. A miniszterelnök nyomatékosította: nem a következő négy év kormányzásának, hanem a magyarság jövőjének megnyeréséért indulnak harcba.

 

 

