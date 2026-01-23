Az adás első részében a cseh képviselőház elnökével készült interjút láthatták. Udvari Anna Prágában járt, ahol Tomio Okamurát többek között az Európai Unió jövőjéről és a kontinenst sújtó migrációs nyomásról kérdezte.

Főbb témák:

-Összeül az orosz, ukrán és amerikai delegáció az Egyesült Arab Emírségekben



-Az új világrendről való davosi vita után Trump kizárta Kanadát a Béketanácsból

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország képviselői péntektől háromoldalú találkozót tartanak az Egyesült Arab Emírségekben, jelentette be Davosban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A háromoldalú tárgyalások két napig tartanak. A Kreml megerősítette, hogy a találkozót pénteken Abu-Dzabiban tartják. Az orosz részvétel bejelentésére azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin Moszkvában négyszemközt tárgyalt Donald Trump békeküldöttjével, Steve Witkoff-fal, valamint az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel.

A Kreml a csaknem négyórás egyeztetést „kivételesen tartalmasnak és őszintének” nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta: tartós megállapodás nem képzelhető el a területi kérdések rendezése nélkül. Moszkva álláspontja szerint a harcok a fronton addig folytatódnak, amíg nem születik diplomáciai egyezség. Orosz források emlékeztettek arra is, hogy a tavaly augusztusi alaszkai Trump–Putyin-csúcson már szóba került egy olyan forgatókönyv, amely területi engedményekhez kötné a háború lezárását. Kijev Rustem Umerov főtárgyalót és az elnöki hivatal vezetőjét, Kirilo Budanovot küldi az Egyesült Arab Emírségekbe. Oroszországot Igor Kosztyukov admirális vezeti majd, míg az amerikai delegáció összetétele hivatalosan nem került nyilvánosságra.